Jauniešu kautiņš Imantā: Ruks norāda, ka konflikts nebija starp etniskām grupām

"Šis konflikts bija izcēlies dēļ iemesta akmens, kuru iemeta meitene no vienas kompānijas pa otru. Un no otras kompānijas to uztvēra ka to izdarījis cits puisis. Konflikts izcēlās uz līdzenas vietas. Vārds pa vārdam, un tā tas viss arī sākās," skaidroja Ruks.