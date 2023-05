"Nespēju turp aiziet." Aktrise Aija Dzērve pēc atlaišanas nespēj pārkāpt Dailes teātra slieksni

Pirms trim gadiem Dzērve pēkšņi tika atlaista no Dailes teātra. Viņa teātrī bija spēlējusi divus gadu desmitus, izjutusi to kā savas otrās mājas. Tas bijis sāpīgs trieciens, no kura nav attapusies joprojām. "Lai kā arī būtu, dzīve turpinās. Strādāju Austrumu robežā, filmējos. Aktrises profesija ir mana sūtība. Esmu tai bijusi uzticīga, neskatoties ne uz ko," saka viņa.