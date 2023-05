Speciālisti vērš uzmanību uz sirds un asinsvadu slimību saistību ar nieru slimībām

Lai rastu iespēju konsultēties bez maksas ar speciālistiem par sirds mazspējas simptomiem, diagnostiku un ārstēšanu, no 22.maija iedzīvotājiem būs pieejamas konsultācijas ar kardiologiem, endokrinologiem un citiem speciālistiem tiešsaistes platformā "www.medon.lv".

Saskaņā ar globālu pētījumu datiem aptuveni 30% no sirds mazspējas pacientiem ir 2.tipa cukura diabēts, 33 - 64% no sirds mazspējas pacientiem ir hroniska nieru slimība, savukārt 50% no 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir attīstījusies hroniska nieru slimība.