VIDEO ⟩ NHL "play-off": "Stars" izlīdzina rezultātu sērijā pret "Kraken", bet "Hurricanes" nonāk uzvaras attālumā no trešās kārtas

Viesu vārtus sargāja Frederiks Andersens, kurš tika galā ar 19 no 20 metieniem, kamēr otrā laukuma galā Viteks Vaņēčeks atvairīja 12 no 17 metieniem, bet viņu nomainījušais Akira Šmids neitralizēja 11 no 12 raidījumiem.