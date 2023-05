Igaunijā uz izmeklēšanas laiku no amata atstādināta organizācijas "Slava Ukraini" vadītāja

"Slava Ukraini" 1,5 miljonus eiro no Igaunijā savāktajiem ziedojumiem ir pārskaitījusi Ukrainas kompānijai "IC Constructions", kas pieder Henadijam Vaskivam, kurš ir arī Ukrainā bāzētās nevalstiskās organizācijas "All For Victory" vadītājs.