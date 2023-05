Lai saņemtu licenci spēlēšanai UEFA Konferences līgā, "Auda" jānomaksā parādi VID

Latvijas čempione "Valmiera" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks no pirmās kārtas, "Riga" un RFS no pirmās kvalifikācijas kārtas uzsāks savu ceļu UEFA Eiropas Konferences līgā, bet "Auda" kā Latvijas kausa ieguvējiem šajā turnīrā starts paredzēts no otrās kvalifikācijas kārtas. Abiem turnīriem pirmās un otrās kārtas izlozes paredzētas 20. un 21. jūnijā.