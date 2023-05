Bijušie TV3 un LNT darbinieki uzmirdzēs jaunā pārraidē

"360TV ZIŅneši" skatīsies aiz ziņu virsrakstiem, tuvplānā izzinās emocijas izraisošu sociālekonomisko realitāti no lauku viensētas līdz galvaspilsētai, godā cels maz pamanītos vai nenovērtētos cilvēkus sabiedrības zobrata funkcionēšanai.

360TV ziņneši būs Dana Albrehta, kas sevi iepriekš pierādījusi LNT Ziņās un "Panorāmā"; reportiere Natālija Valdniece, kuras sižeti, iepriekš strādājot TV3 "900 sekundēs", radīja rezonansi citos medijos; kādreiz TV3 "Degpunktā" uz karstajiem notikumiem steidzošais Miks Dūcis. Tāpat komandai pievienojas Skaidrīte Nitiša un Alberts Dinters, kas bija iemīļotas TV3 "Bez Tabu" leģendas, un tagad atkal enerģiski ķeras pie emocionāli spēcīgu sižetu veidošanas. Autoru komandā ir arī Ieva Čakste, kuras radošumu un sirsnību skatītāji iepazina LNT "Brokastīs"; reģionālais reportieris, ar izzināšanas entuziasmu apveltītais Emīls Višķers. Atspirdzinošu svaigumu sola "džeks no interneta" jeb YouTube un Instagram iepazītais Mārtiņš Dinsbergs.

"Mērķis ir radīt tik dinamiskus segmentus, ka skatītājs nepaspēj nogurt. Reportieri ir klātesoši un ļoti būtiska daļa no stāsta, nevis tikai aizkadra balss no "kosmosa". Viņi eksperimentē, paši piedzīvo. Ja vajadzēs, būsim arī huligāniski un kacinoši, bet vienlaikus cieņpilni. Skatītājs saņems audiovizuālu piedzīvojumu, kas raisa emociju gammu – no aizkustinājuma līdz dusmām, bet tas nebūs nogurdinošais "viss ir slikti" rāmējums. Šis ir mēģinājums ielikt ziņveidīgu saturu tajā formātā, ko Vācijā definē kā TV Magazin jeb televīzijas žurnālu un kas Latvijā ir līdz šim maz attīstīts izkārtojuma veids," tā par jauno raidījumu stāsta producents Uldis Āboliņš.