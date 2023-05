"Snaiperis", pozitīvais pārsteigums un "tagad vai nekad" - ko mājas čempionātā gaidīt no Latvijas izlases?

Bet svarīgāk par panākumu pret slovākiem būs nepazaudēt punktus tur, kur to nevajag izdarīt, jeb pret norvēģiem, kazahiem un slovēņiem. Labāk saņemt belzienu no čehiem un kanādiešiem (kuri pirmajās turnīra spēlēs gan allaž ir nomināli vieglāks pretinieks nekā čempionāta turpinājumā), bet tikt pie trīs punktiem pret visām trim augstāk minētajām komandām, nekā piedzīvot Latvijas sporta folklorā gadu gadiem caurvīto "skaisto zaudējumu" pret Kanādu un atstāt punktus, piemēram, pret Norvēģiju.

Ja Latvijas valstsvienībai šogad neizdosies iekļūt izslēgšanas spēlēs, tad pēc tam kādu laiciņu var nākties pagaidīt, it sevišķi, ja IIHF pārskatāmā nākotnē nolems pagriezt otru vaigu agresorvalstīm. 2024. gadā tas vēl netiks darīts, bet tālāk nekādu garantiju nav...

Līdz ar to ir jāizmanto iespēja, kad augstāk minētie apstākļi mums spēlē par labu. Lai gan, no otras puses, paskatoties uz sastāviem, kādus ved citas komandas, nepamet pārliecība, ka pasaules čempionāts citu valstu spēlētājiem un hokeja federācijām kļūst arvien mazāk interesants, bet par to citreiz... Pagaidām būsim optimisti, izbaudīsim hokeja svētkus un sagaidīsim Latvijas spēlēšanu ceturtdaļfinālā.