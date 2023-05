Rīgas Zoodārzā piedzimis Latvijas zilās govs teliņš

Pilsētas pļava Rīgas Zoodārzā izveidota 2021.gada rudenī. Tajā papildus sēklām no pļavām ievietota arī velēna no vairāk nekā 100 gadus vecas mitrās pļavas Liepājas tuvumā un izkaisīta augsne no sausākas pļavas Ziemeļvidzemē ar bagātīgu sēklu sastāvu. Zoodārzā prognozē, ka šogad pļavā uzziedēs tādi augi, kuri pagājušajā gadā nebija pamanāmi, jo tiem būs izveidojusies pietiekami spēcīga sakņu sistēma.