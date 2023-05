Āgenskalnā ādas vēža profilakses kampaņas pasākumā atklāj saules radītus ādas bojājumus

Zaļupe uzsvēra, ka par ādas aizsardzību no saules iedzīvotājiem vēl ir daudz jāmācās. Biedrību "Soli priekšā melanomai" un "Dermatologi pret ādas vēzi" veiktā aptauja liecina, ka ceturtā daļa iedzīvotāju, dodoties saulē gada siltajos mēnešos, vispār neizmanto saules aizsargkrēmu. Tikai 14% iedzīvotāju aizsargkrēmu krēmu izmanto vienmēr - sportojot, strādājot vai atpūšoties, bet 34% ar krēma palīdzību no saules sargājas dažreiz.

No tiem aptaujas dalībniekiem, kas nelieto saules aizsargkrēmu, liela daļa jeb 43% atzinuši - viņi to nedarot, jo "nepatīk smērēt uz ādas", 25% uzskata, ka no saules nav jāsargājas, bet 18% neuzticas krēmu aizsardzībai.

Aptaujā tika iekļauts jautājums par to, cik ilgā laika cilvēks, kurš lieto aizsargkrēmus pret saules stariem, iztukšo 100 ml lielu iepakojumu. 25% jeb ceturtajai daļai aptaujāto ar to pietika divām sezonām, kaut gan, izmantojot krēmu visam ķermenim pietiekamā daudzumā, ar šādu iepakojumu varot pietikt vien dažām reizēm. Teju trešdaļa jeb 29% Latvijas iedzīvotāju ādu no saules iedarbības sargā, kā pagadās - reizēm jā, reizēm nē, bet 8% vispār neuzskata, ka tas ir svarīgi.

Vienlaikus lielākā daļa jeb 59% aptaujāto atzīst, ka rūpējas, lai no saules iedarbības tiek pasargāti arī ģimenes locekļi, 27% to dara reizēm, 8% atzīst, ka to nedara, bet 6% neuzskata, ka no saules būtu īpaši jāsargājas, norādīja Zaļupe.