VIDEO ⟩ Latvijai risks pazaudēt 15 miljonus eiro. Eiropas Komisijas auditā izteiktas bažas par iespējamu interešu konfliktu

"Protams, ka ir virkne nozaru, kas diezgan pamatoti ir aizvainotas par šo attieksmi, un viņi skaidri redz, ka viņiem uz rokām ir projekti, kas tiešām nesīs labu atdevi, tās būs labas investīcijas plašākā kontekstā. Tai pat laikā iesaistīto valsts institūciju puses tā kustība notiek lēni, viens skatās uz otru, kuram tā problēma būtu tā kā jāsalabo. Formālas komunikācijas īsti nav, skaidru noteikumu nav, it kā esam izpildījuši to, ko prasa MK noteikumi, bet acīmredzot tas nav labi," stāsta Meža nozares kompetences centra pārstāvis, LKKF izpilddirektors Artūrs Bukonts.

"Nepietiek ar to, ka notiek atsacīšanās tieši no konkrētā lēmuma pieņemšanas par savu uzņēmumu, vai kaut vai tas tiek organizēts dažādās dienās, šī te vērtēšana. Ir jāvērtē visu iesniegto pieteikumu kopums, tātad vesels uzsaukums, kas ir no kompetences centra puses, ir uzsaukts konkurss, tātad uz pieejamo finansējumu, tas viss ir jāvērtē kopā padomei, kas ir tīra no interešu konflikta riskiem," stāsta Solvita Krūmiņa.