Statistika pēc pirmajām PČ spēlēm: Latvijai absolūta bēdu ieleja uzbrukuma rādītājos

Latvijas izlases spēlētāji 2023.gada pasaules čempionāta pirmajos divos mačos pret Kanādu (zaudējums ar 0:6) un Slovākiju (zaudējums ar 1:2) kopumā izpildījuši 51 metienu vārtu rāmī, no kuriem precīzs bija viens. Ar 1,96% realizāciju Latvijas izlase atrodas pēdējā, 16.vietā. Līderi šajā rādītājā ar 16,13% realizētu metienu ir šveicieši, kuri vārtu guvumā pārvērtuši desmit no 62 metieniem.

Latvijas izlase pēdējā pozīcijā ir arī skaitliskā vairākuma realizācijā, nespējot izmantot nevienu no piecām izdevībām. Bez gūtiem vārtiem vairākumā ir vēl tikai Ungārijas hokejisti, kuriem bijušas četras izdevības realizēt viena vīra pārsvaru.

Labākie skaitliskajā vairākumā ar 50% realizāciju līdz šim bijuši dāņi, kuri izmantojuši piecas no desmit iespējām. Pusi no izdevībām vārtu guvumos pārvērtuši arī somi un kazahi, kuri realizējuši divus no četriem vairākumiem.