Prigožins Ukrainai piedāvājis atklāt Krievijas karavīru pozīcijas

Jevgēnijs Prigožins, Krievijas algotņu grupējuma "Wagner" līderis, piedāvājis nodot Kijivai Krievijas bruņoto spēku pozīcijas apmaiņā pret Ukrainas karaspēka izvešanu no Bahmutas, liecina izdevuma "The Washington Post", ka izpētījuši no AS izlūkdienesta nopludinātos dokumentus.