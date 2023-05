Krievu žurnālists Latvijas izlases zaudējumus steidz izmantot propagandas nolūkos

Viņš pauž, ka tās ir sekas Rīgas "Dinamo" aiziešanai no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) un aizliegumam latviešu hokejistiem spēlēt KHL čempionātā.

"Šogad Latvija rīko pasaules čempionātu, kas bija paredzēts Sanktpēterburgā, bet tika Krievijai atņemts. Līdz ar to IIHF izdarīja izvēli par labu Tamperei un Rīgai. Latvijas līdzjutēji noteikti cerēja uz komandas veiksmīgu sniegumu savā laukumā. Pērn viņu komanda apstājās viena soļa attālumā no iekļūšanas izslēgšanas spēlēs," raksta Počežircevs. "Turnīra sākums mājiniekiem izvērsies šausmīgs. Atklāšanas spēlē Vītoliņa komanda no Kanādas saņēma mācību. Vairāk nekā deviņi tūkstoši līdzjutēju vēroja, kā viņu komandas vārtos lidoja sešas bezatbildes ripas. Tajā pašā laikā nevarētu teikt, ka ziemeļamerikāņi uz turnīru atveduši zvaigžņotu sastāvu."