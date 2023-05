Mūziķis Atis Zviedris atklāj ģimenē gaidāmā bērniņa dzimumu

"Mūsu ģimenē mazulis ienāks maija beigās vai jūnija sākumā. To, kad tieši, mazais izlems pats. Jūtos kā cilvēks, kura otrā pusīte ir gaidībās, – rūpējos, uztraucos.

Zinām, kā ir, kad mazais ienāk ģimenē, un mums ir skaidrs, ko šajā laikā darīsim un ko – vairs ne. Tomēr apzināmies arī to, ka katrs bērniņš ir atšķirīgs," saka Atis Zviedris.

Mūziķis atklāj – viņiem būs dēls, bet to, kādu vārdu nolēmuši mazajam dot, pagaidām vēlas paturēt noslēpumā.

Arī to, ka gaidāms ģimenes pieaugums, viņi sākumā izvēlējās nevienam neteikt. "Ar meitu par to sākām runāt tikai tad, kad viņa pamanīja – mammas puncis kļuvis lielāks," atminas Zviedris. Pāra ģimenē jau aug divus gadus veca meitiņa, bet no iepriekšējām attiecībām Atim ir pieaudzis dēls.