"Katrā spēlē pieliekam kaut ko klāt." Batņa pēc uzvaras pār Čehiju

Batņam, kurš guva vārtus pagarinājumā, tie bija otrie vārti kādā no vēsturiskām uzvarām. Uzbrucējs izcēlās ar precīzu metienu arī Latvijas uzvarā pār Kanādu 2021.gadā, kad Latvijas valstsvienība Rīgā notikušā pasaules čempionāta ievadmačā ar 2:0 tika pie panākuma pār kanādiešiem.

"Es vienkārši atdevu [Jānim] Jakam un redzēju, ka čehu trešais cilvēks ir man aiz muguras. Vienkārši slidoju uz viņu vārtiem un cerēju, ka tikšu pie atlēkušās ripas. Tā arī tas bija un sanāca to iemocīt vārtos," Batņa atklāja to, kā vārtu gūšanas epizode izskatījās no viņa skatu punkta.