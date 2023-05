Aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību ādas veselībai

Visbiežāk slimo cilvēki pēc 50 gadu vecuma. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija liecina, ka 2022.gadā no ādas vēža miruši 122 cilvēki, no kuriem 69 - no ļaundabīgās melanomas, 53 - no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem.

2021.gadā no ādas vēža miruši 133 cilvēki, no kuriem 70 - no ļaundabīgās melanomas, 63 - no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem, bet gadu iepriekš, 2020.gadā, no ādas vēža mira 135 cilvēki, no kuriem 57 - no ļaundabīgas melanomas, 78 - no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem.