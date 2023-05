"Izskatās pēc apzinātas un apmelojošas kampaņas." Pašmāju influencere komentē PTAC sodu 15 tūkstošu eiro apmērā

sniedzot informāciju par uztura bagātinātājiem tīmekļa vietnēs, tostarp personas profilos sociālo tīklu platformās, tiek radīts maldinošs priekšstats par uztura bagātinātāju īpašībām, piemēram, apgalvojot, ka šo produktu lietošanas rezultātā tiks attīrīts organisms un tādējādi tas tiks pasargāts no dažādām slimībām, tai skaitā onkoloģiskām. Turklāt daudzus no minētiem produktiem persona iesaka lietot arī bērniem, it īpaši gadījumos, kad bērniem ir biežas, neizskaidrojamas vēdersāpes, alerģijas un izsitumi uz ādas, mazasinība, bronhīti, saaukstēšanās;