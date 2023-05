Trešdien Rīgā pacels varavīksnes karogus, aicinot uz līdztiesību

Svinīgā pasākumā trešdien ar ASV vēstniecības atbalstu Printful saņems vienu no svarīgākajiem LGBTQ kopienas simboliem visā pasaulē – oriģinālo Gilberta Beikera varavīksnes praida karogu, kas tika radīts 1994. gadā par godu 25. gadadienai kopš Stounvolas nemieriem, kas kļuva par pagrieziena punktu LGBTQ tiesību kustībā ASV un līdz ar to arī pasaulē. Rīgā redzamais karogs ir īpašs ar to, ka to darinājis pats Beikers, kas ir varavīksnes karoga kā praida simbola radītājs.