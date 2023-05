Tikmers nolēmis pamest LOK prezidenta amatu

Šādu lēmumu viņš esot pieņēmis, "uzņemoties atbildību, kā arī lai pasargātu Latvijas sportistus un arī savu ģimeni no aizkulišu intrigām un nepamatotiem apvainojumiem". Tikmers norāda, ka pēdējā laikā ap viņa vārdu tikušas "prasmīgi organizētas puspatiesībās balstītas runas un izteiktas aizdomas", radot greizu priekšstatu par viņu un LOK darbu. Viņaprāt, šādi izpaudusies cīņa par krēsliem LOK un resursu pārdali, kas tai sekošot. "Aizkulišu cīņas, savstarpējie aizvainojumi un aizdomu ēna noteikti neveicina veselīgu sportisku garu un rezultātu sasniegšanu. Ir skaidrs, ka laiks, kad visi vienoti strādājām komandā, ir noslēdzies," norāda Tikmers. Viņš atzīst, ka savā darbā ir pieļāvis kļūdas, taču esot strādājis godprātīgi un neesot pārkāpis nevienu normatīvo aktu, kā arī nekad neesot turējies pie krēsla, jo prioritārs esot darbs Latvijas sportistu sasniegumu atbalstam. Intervijā laikrakstam "Diena" Tikmers atzīst, ka, skatoties no šodienas skatupunkta, ģimenes locekļu iesaistīšanās komercdarbībā, kas tik cieši saistīta ar organizācijām, kurās pats darbojas, nebija pareiza, tomēr tolaik viņš vēl neesot plānojis jebkad izvirzīt savu kandidatūru LOK prezidenta amatam. LOK prezidents intervijā laikrakstam uzsver, ka nekad nav veicis jebkādas pretlikumīgas darbības ar LOK vai citu sportam domātu finansējumu, turklāt ģimenes locekļu dalība lielākajā daļā kapitālsabiedrību, kas saistītas ar organizācijām, kurās viņš darbojas, esot izbeigta jau 2019.gadā. Tikmers arī piebilst, ka Valsts ieņēmumu dienesta nesenais lēmums LOK valdes locekļus atzīt par valsts amatpersonām nāks par labu, jo ieviesīs precīzu rāmi darbam. LOK izplatītajā paziņojumā Tikmers ar gandarījumu atskaitās par paveikto, kā vienu no saviem sasniegumiem izceļot to, ka pirms gada LOK vispār netika likvidēta, kaut arī nācās stāvēt pretī lielam politiskajam spiedienam. "Esmu patiesi gandarīts, ka LOK ir kļuvusi par finansiāli stabilu organizāciju ar ilgtermiņa sadarbības partneriem un atbalstītājiem, un kopīgās vērtībās balstītu, skaidru attīstības vīziju," paziņojumā medijiem pauž aizejošais LOK prezidents. Viņš novēl nākamajiem olimpiešiem un visai sporta saimei saglabāt mērķtiecību un neatlaidīgi strādāt, panākot arvien jaunus augstus sasniegumus, un sola arī turpmāk visu savu pieredzi un zināšanas ieguldīt Latvijas sportā. Intervijā laikrakstam "Diena" Tikmers atklāj, ka lēmumu par demisijas iesniegšanu šodien bija pieņēmis jau iepriekš, un uz jautājumu par nākotnes plāniem atbild, ka viņam tādi visnotaļ ir, taču pagaidām nevēloties tos atklāt. Kā ziņots, LOK Ģenerālā asambleja ārkārtas sesijā 26.maijā iecerējusi izvērtēt izskanējušo informāciju par iespējamo interešu konfliktu LOK prezidenta darbībā. Tikmers ārkārtas sesiju sasauca saskaņā ar LOK statūtiem, iekļaujot tās darba kārtībā arī jautājumu par sporta nozares nevalstiskā sektora sadarbības uzlabošanu un pārvaldības modeļa izstrādi, aģentūru LETA informēja LOK. Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesija notiks viesnīcā "Radisson Blu Daugava Hotel", Kuģu ielā 24, un sāksies plkst.11. Jau ziņots, ka LOK un Latvijas Basketbola savienība (LBS) šopavasar iesaistījās publiskā un konfliktējošā viedokļu apmaiņā pēc tam, kad Latvijas Televīzijas (LTV) "Sporta studijas" intervijā ar LOK prezidentu Tikmeru atklātībā nāca informācija par viņa bijušo un esošo ģimenes locekļu iesaisti uzņēmos, kas sniedz pakalpojumos olimpiskajiem centriem. LTV sporta ziņu redakcija sestdien ziņoja, ka vairāki ar Tikmeru saistīti uzņēmumi bijuši ilggadēji piegādātāji LOK un tās paspārnē esošajiem olimpiskajiem centriem. Dažiem no tiem tas bijis laikā, kad Tikmers bija LOK viceprezidents un ģenerālsekretārs, bet pāris - kad viņš jau kļuvis par LOK prezidentu. LTV guva apstiprinājumu informācijai par pieciem uzņēmumiem - SIA "SC Kafe", SIA "Ice Ring", SIA "Plus Fitness", SIA "Express Travel" un SIA "Rumba koģenerācija" -, kuros līdzīpašnieces kādā brīdī bijušas vai joprojām ir Tikmera bijusī sieva Gita Ducmane un tagadējā dzīvesbiedre Inese Celmiņa. Trīs uzņēmumos Celmiņa kļuvusi par līdzīpašnieci Ducmanes vietā, kad Tikmers no Ducmanes šķīries. Šo uzņēmum darbības nozares ir ēdināšana, trenažieru īre, slidotavas piegāde, koģenerācija un ceļošanas pakalpojumi. Atsevišķos uzņēmumos kapitāldaļas pieder arī bijušā LOK prezidenta Viļņa Baltiņa dzīvesbiedrei un bijušā finanšu direktora Alda Āboliņa meitai, ziņo LTV. Tikmers noraidījis aizdomas par iespējamu interešu konfliktu un saistībā ar izskanējušo informāciju paziņojis, ka varot saskatīt LBS vēlmi īstenot pret viņu vērstu nomelnošanas kampaņu cīņā par ietekmi LOK. Savukārt LBS prezidents Raimonds Vējonis noraidījis Tikmera mēģinājumu izskanējušās ziņas par viņa iespējamo interešu konfliktu saistīt ar LBS un aicinājis Tikmeru publiski atvainoties LBS. Vējonis negrasās pretendēt uz LOK prezidenta amatu, bet uzskata, ka no tā būtu jāatkāpjas Tikmeram.