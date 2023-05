FOTO un VIDEO ⟩ Latvija īsā laikā gūst divus vārtus un izcīna svarīgu uzvaru pār Norvēģiju

39 sekundes vēlāk Ronalds Ķēniņš no labās pretinieku zonas puses piespēlēja pa kreisi, kur Toms Andersons bez ripas apstrādes no kreisā iemetiena apļa raidīja to vārtu kreisajā stūrī. Ripa atsitās pret vārtsarga Henrika Heukelanna kājsargu un uzspurdza gaisā, ielidojot vārtu augšējā stūrī.