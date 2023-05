Kritizē pašvaldības par nepietiekamu atbalstu darbā ar problemātiskiem bērniem

Tieslietu ministrijas pārstāve Jolanta Laure informēja, ka pagājušajā gadā ministrija bija uzsākusi reformu, kas paredzēja atteikties no bērnu administratīvās atbildības, tā vietā nodrošinot darbu ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem. Taču vislielākā pretestība esot bijusi no pašvaldību un to organizāciju puses, kas paudušas bažas, ka, noņemot sodus, nebūs pakalpojumu, ko sniegt to vietā.