Vairums Krievijas pilsoņu pašlaik nav nokārtojuši latviešu valodas prasmes pārbaudi

Pēc VISC sniegtās informācijas, valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojuši 4995 KF pilsoņi. No tiem Rīgā eksāmenu kārtoja 4139 pretendenti, Daugavpilī - 257, bet Liepājā - 599 KF pilsoņi. Vienlaikus līdz 22.maijam pārbaudījumu turpina kārtot tie KF pilsoņi, kuri reģistrējās pārbaudei no 1.februāra līdz 24.martam.

VISC informēja, ka valsts valodas pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas iegūtais vērtējums katrā no prasmēm - klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un runāšanā - nav mazāks par 60% no maksimālā punktu skaita.

Katrā no daļām minimālais punktu skaits ir deviņi, bet maksimālais - 15.

Kā vēstīts, Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījumus "Noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību", kas paredz, ka tie Krievijas pilsoņi, kuri nav reģistrējušies latviešu valodas pārbaudei līdz šī gada 24.martam, to varēs izdarīt no 1.jūnija līdz 30.jūnijam, savukārt valsts valodas pārbaudi varēs kārtot laikā no šī gada 1.jūlija līdz 13.augustam.