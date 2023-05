Latvijai joprojām sliktākais vairākums hokeja čempionātā

Pirms ceturtās kārtas spēlēm Latvija bija viena no divām izlasēm, kurā nebija izdevies realizēt nevienu vairākumu, taču Latvijas panākumā pār Norvēģiju ar 2:1 vieni no vārtiem tika gūti vairākumā, ļaujot pakāpties uz pirmspēdējo vietu šajā statistikas rādītājā. Latvija, izmantojot vienu no 13 vairākumiem, apsteidz tikai Ungāriju, kas nav spējusi realizēt viena vīra pārsvaru ne reizi.

Labākie skaitliskajā vairākumā ar 46,15% realizāciju līdz šim bijuši dāņi, kuri izmantojuši sešas no 13 iespējām. Gandrīz pusi no izdevībām izmantojuši arī austrieši, kuri realizējuši trīs no septiņiem, un čehi, kuri pārspējuši pretiniekus vairākumā sešas no 15 reizēm.