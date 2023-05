Ko vēsta zvaigznes? Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 22. līdz 28. maijam

Ļoti gribas to brīvības sajūtu, kad vējš matos, aizraujoši līkumains ceļš priekšā un vējš matos. "Darbs nav zaķis", vēsta sakāmvārds. Arī taisnība... Profesionālajā jomā nav vērts iespringt – paveic to, kas obligāti jāizdara, bet jaunus un papildus pienākumus neuzņemies. Ļoti iespējams, ka ieceres vērienīgākas, nekā iespējas tās realizēt. Ieskaties ceļojumu piedāvājumos – varbūt jāsāk plānot atvaļinājums. Nedēļas nogalē darīšanas ar radiniekiem, iespējams, kādam no viņiem vajadzēs padomu. Bet neaizmirsti arī par atpūtu un pavasara romantiku.