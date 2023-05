Par "armijas diskreditāciju" Krievijas tiesa soda bijušo Jekaterinburgas mēru

Kā savulaik vēstīja Jekaterinburgas izdevums "It's My City", atbilstoši apsūdzības slēdzienam Roizmans cita starpā "diskreditējis" Krievijas armiju, "specoperāciju" Ukrainā saucot par karu, bet kara propagandas simbolu "Z" par "zigu", tas ir, pielīdzinājis to nacistu sveicienam "Sieg Heil!".