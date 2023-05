FOTO un VIDEO ⟩ Latvijas hokejisti "pārbrauc pāri" sagurušajiem kazahiem un turpina cīņu par ceturtdaļfinālu

4:0 30.minūtē panāca Ābols. Daugaviņš no labās puses izslidoja no aizvārtes un meta pa vārtiem, bet trāpīja vārtu priekšā esošajam Ābolam, kurš no viņa atlēkušo ripu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī.