Kamēr Ukrainā būs iebrucēji, neviens nesēdīsies pie sarunu galda ar Krieviju, skaidro Zelenskis

Ukrainas miera formula tika prezentēta pagājušā gada rudenī. Tas sastāv no 10 punktiem, no kuriem galveni ir: Krievijas karaspēka izvešana no visas Ukrainas teritorijas, tostarp Donbasa un Krimas, īpašais tribunāls Krievijas noziegumiem pret Ukrainu, kā arī starptautiska mehānisma izveide, lai kompensētu zaudējumus, ko Krievija nodarījusi valstij kara laikā.