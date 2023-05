Līdz maija beigām iespējams saņemt bezmaksas kardiologa un uztura speciālista konsultāciju

Saskaņā ar globālu pētījumu datiem aptuveni 30% no sirds mazspējas pacientiem ir 2. tipa cukura diabēts, 33 līdz 64% no sirds mazspējas pacientiem ir hroniska nieru slimība, savukārt 50% no 2. tipa cukura diabēta pacientiem ir attīstījusies hroniska nieru slimība.