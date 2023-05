Ostapenko pēc skandāliem nomāktā Romas turnīra kāpums WTA turnīrā

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka un Džesika Pegula no ASV. Par divām vietām uz augšu pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kura tagad ir ceturtā, aiz sevis nobīdot Francijas sportisti Karolīni Garsiju un Koko Gofu no ASV. Tunisiete Onsa Žabēra joprojām rangā ieņem septīto vietu, grieķiete Marija Sakari saglabā astoto vietu, neitrālā tenisiste Darja Kasatkina ir devītā, bet desmitnieku noslēdz čehiete Petra Kvitova.