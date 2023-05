Klimata un enerģētikas ministrs ar LVM vienojas par sadarbību klimata mērķu sasniegšanā

Tikšanās laikā LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš uzsvēra, ka no meža audzēšanas viedokļa ļoti būtisku ieguldījumu globālā klimata pārmaiņu mazināšanā sniedz kvalitatīvi iestādīta un laikus kopta meža spēja piesaistīt oglekli.

Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars tikšanās laikā atzina: "Latvijas meža nozarei un AS "Latvijas valsts meži" ir ļoti nozīmīga loma mūsu valsts klimata mērķu sasniegšanā.

Man ir īpašs prieks, ka šodienas tikšanās laikā esam vienojušies par turpmāku sadarbību gan ekspertu un zināšanu apmaiņas, gan nākotnes projektu līmenī. Latvijā meža zeme ir viens no visnozīmīgākajiem resursiem, kas ir pamats zaļas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai."

Tikšanās vietai ir īpaša nozīme – LVM Zemgales reģiona klientu centrs Jelgavā izceļas ar videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu lietošanu. Klientu centra ēkas konstrukcijas veidotas no eksponēta līmēta koka, siltinājums no koksnes šķiedras, sienu, griestu un grīdu apdares veidotas no koksnes materiāliem.