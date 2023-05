Kādēļ Putins atteicies no 3,2 miljonu vērtās villas Somijā?

Ekrānuzņēmums no "The Insider" sižeta

Foto: Ekrānuzņēmums no "The Insider" sižeta

3,2 miljonus dolāru vērtajai zvejnieku villai Somijā ir trīs stāvi, vīna pagrabs, sauna un lifts, taču tā nekad netika pabeigta. To Krievijas līderim cēla viens no viņa tuvākajiem draugiem, kurš bija spiests pārtraukt tās būvniecību, vēsta "Insider", atsaucoties uz nesaistītā Krievijas neatkarīgā laikraksta "The Insider" ziņojumu.