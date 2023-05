VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": "Mums taču ir atombumba." Krievijas kodolšantāža piedzīvojusi izmaiņas

"Lai atbildētu uz šo kritisko jautājumu, ir svarīgi atcerēties, ka Krievija nav viena, kas vicina savu kodolzobenu, un ir jāmācās no tā, kā kodoldraudi tiek izmantoti citur. Jo īpaši Ziemeļkorejai, kas ir bieža kodoldraudu izteicēja, ir būtiska līdzība ar mūsdienu Krieviju. Abas valstis ir izolētas, tām ir maz sabiedroto un sankciju okeāns, caur kuru brist.

Arī Jēlas universitātes profesors un viens no ievērojamākajiem amerikāņu vēsturniekiem un domātājiem Timotijs Snaiders, kurš specializējies Krievijas jautājumos un ir vairāku grāmatu autors par Centrāleiropas un Austrumeiropas vēsturi, šā gada maijā rakstā "The New York Times" norāda, ka gandrīz 15 kara mēnešu laikā, neskatoties uz Krievijas kodolpropagandu un Rietumu satraukumu, kodolieroči nav izmantoti.