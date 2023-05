ŅEM VĒRĀ ⟩ No otrdienas plānoti satiksmes ierobežojumi Lāčplēša ielā

Savukārt gājējiem Lāčplēša ielu būs iespējams šķērsot jaunā gājēju pārejā pie Kalupes ielas, kas ir daļa no "Rail Baltica" projektā paredzētajiem risinājumiem un būs pieejama iedzīvotājiem arī turpmāk.

No Lāčplēša ielas līdz pat Rīgas Centrālajai stacijai cilvēkus ar redzes traucējumiem vadīs taktilā josla.

Ja darbi Lāčplēša ielā tiks pabeigti ātrāk un to varēs atvērt autotransporta satiksmei, pilnsabiedrība "BeReRix" sadarbībā ar iesaistītajām pusēm to atvērs, par to informējot sabiedrību.