Pēc rekorda ātrumā izpārdotā "50 Cent" koncerta izsludina papildkoncertu "Arēnā Rīga"

Koncerta īpašais viesis arī 10. oktobra koncertā būs Busta Rhymes. Biļetes "Biļešu Serviss" tīklā pieejamas no 25. maija plkst. 10.00.

Šī ir vienīgā 50 cent viesošanās Baltijā koncertturnejas ietvaros, tādēļ sagaidām milzu interesi no Lietuvas un Igaunijas faniem, kuri nepaguva iegādāties biļetes uz pirmo koncertu.

Godalgots reperis, uzņēmējs, aktieris un producents — viens no talantīgākajiem pasaules hip-hop māksliniekiem, kurš pirms 20 gadiem kļuva slavens, pateicoties savam Grammy balvas guvušajam debijas albumam "Get Rich Or Die Tryin'".