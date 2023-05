Plāno Jēkabpils novadā veikt plašus ielu remontus

Bojājumi konstatēti Vārpu, Zaļajā, Strūves, Blaumaņa, Paegles, Dārznieku ielā, Rīgas ielas posmā no Kurzemes ielas līdz Dārzu ielai, Pļaviņu, Mežrūpnieku, Bebru, Orehova, Brīvības ielas posmā no Zvanītāju ielas līdz Bauskas ielai un Dambja ielā. Šajās ielās veco segumu ņems nost, asfaltēs no jauna, remontēs lietusūdens kanalizāciju un komunikāciju akas.