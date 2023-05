Rīgā nav gaidāms liels Zviedrijas fanu pieplūdums

Kā trešdien aģentūrai LETA norādīja 2023.gada pasaules hokeja čempionāta Latvijas organizatoriskās komitejas vadītājs Edgars Buncis, no Zviedrijas puses nekāda lūguma vai intereses par atsevišķa fanu sektora nodrošināšanu nav bijis, līdz ar to biļetes uz spēli zviedriem ir pieejamas publiskā tirdzniecībā visiem līdzjutējiem vienādi. Šāds pieprasījums bijis tikai no Šveices, kas ceturtdien spēkosies ar Vāciju.