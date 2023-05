AS: Neatkarīgi no tā, kurš tiks ievēlēts par Valsts prezidentu, mēs neturēsim ļaunu prātu

Neatkarīgi no tā, kurš Valsts prezidenta kandidāts tiks ievēlēts, ''Apvienotais saraksts'' (AS) ''neturēs ļaunu prātu'' un to nesaista ar koalīcijas stabilitāti. Tā pēc frakcijas tikšanās ar ''Jaunās vienotības'' (JV) izvirzīto prezidenta kandidātu Edgaru Rinkēviču (JV) pauda AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.