Mūžībā devusies leģendārā dziedātāja Tīna Tērnere

Viņa sāka muzicēt un ierakstīt ierakstus kopā ar Tērneru, no sākuma ar skatuves vārdu "Little Ann" līdz 1960. gadā lielus panākumus ieguva dziesma "A Fool in Love". Tad viņa pieņēma skatuves vārdu Tīna Tērnere .

Viņas piektais, 1984. gadā izdotais albums "Private Dancer" tiek uzskatīts par viņas kā solo mākslinieces "atgriešanās" albumu — tajā bija iekļauts hits "What's Love Got to Do With It" un tas ierindojās 1. vietā ASV "Hot 100" topā.