"Vienkārši dzīvoju sapnī." Latvijas hokeja jaunākais varonis Ločmelis pēc uzvaras pār Zviedriju

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien pirmo reizi vēsturē iekļuva pasaules čempionāta pusfinālā, ceturtdaļfinālā Rīgā ar rezultātu 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) uzvarot Zviedriju. Pusfināla spēli pret Kanādu un cīņu par medaļām Latvija aizvadīs nedēļas nogalē Tamperē. "Pirmo reizi dzīvē tādas sajūtas, izbaudu katru momentu. Tagad vienkārši dzīvoju sapnī," teica Ločmelis, kurš atzina, ka grūti izteikt emocijas vārdos. Ločmelis vārtus guva spēles 13.minūtē, kad pēc piespēles no aizvārtes ripa nonāca vārtu priekšā, no kurienes latviešu uzbrucējs bija nekļūdīgs. "Gaidīju ripa, kad izlidos. Izlidoja, tad atlika raidīt tikai vārtos," vārtu guvumu atcerējās Ločmelis, kurš pēdējos karjeras gadus pavadījis tieši Zviedrijā. "Ja godīgi, tad zviedri man ir kā savējie un pret viņiem ir vieglāk spēlēt. Viņi ir meistarīgi, taču nespēlē ar zobiem." 19 gadus vecais pasaules čempionāta debitants Ločmelis atzina, ka uzvarai komanda ticējusi jau no paša sākuma. "Katrā mačā viegli spēlēt šādas publikas priekšā. Skatītāji dzen uz priekšu tā, ka kājas netiek līdzi," atzina hokejists. Ločmelis arī atklāja, ka treniņnometnes sākumā nebija pat domājis, vai izdosies spēlēt meistarsacīkstēs un pat gūt vārtus tik svarīgā mačā. "Tik tālu nemaz nebiju domājis, sākumā tikai cīnījos par vietu sastāvā un katru dienā gatavojos nākamajai," atklāja Ločmelis. Pusfinālā Latvija sestdien Tamperē plkst.14.20 tiksies ar Kanādu, bet plkst.18.20 ASV spēlēs ar Vāciju.