Raidījums: Kremļa uzkopšanas firma Latvijas tiesā cīnās par iesaldētiem 73 miljoniem

Uzņēmuma "Koralklin" īpašniece un vadītāja Ludmila Čokornaja: "Patiesībā es to zinu, jā, firmas īpašnieki nāca no Baltkrievijas ar vienu putekļu sūcēju. Viņi to neslēpj, viņi to stāsta visādos pasākumos, visādos jubilejas pasākumos, ar ko viņi sāka un pie kā nonākuši".