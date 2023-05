Gultā īsti mačo. Trīs kaislīgākie Zodiaka zīmju vīrieši

Strēlnieks ir piemērs, no kura būtu vērts mācīties. Viņi sievieti aplaimo ar mīlestību, rūpēm, uzmanību un skaistu pieklājību. Gultā viņš savu partneri vai nu pakļauj maigumam, vai rupjībai, tas atkarīgs no dāmas. Sieviete, kas kļuvusi par tik kaislīga alfa tēviņa laimīgo saimnieci, neiebilst. Jāņem gan vērā - ugunīgajam vīrietim ātri var apnikt viens un tas pats, un viņš var doties pie citas jaunkundzes, tāpēc neatslābsti un ļaujies!

Šie optimistiskie, pašpārliecinātie un zinātkārie vīrieši nekad necieš no sieviešu uzmanības trūkuma. Ūdensvīram ir svarīga garīgā saikne, tāpēc parasti Ūdensvīri uzsāk attiecības uz ilgu laiku. Viņš gan neatsakās flirtēt ar citām sievietēm. Ja esi izvēlējusies Ūdensvīru, tad piesprādzējies – viņš tev atvērs glāstu pasauli, pēc kā tev šķitīs, ka visa pagātne bija veltīga laika tērēšana. Jūs varat izteikt viņam jebkuru fantāziju, un viņš mēģinās to izpildīt. Starp citu, ļoti bieži Ūdensvīri ir visdažādāko fetišu cienītāji – paturi to prātā, veidojot attiecības ar šādu puisi.