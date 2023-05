Kossovičs: Kariņa valdība kritīs jūnijā vai īsi pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas

Pēc viņa vārdiem, Valsts prezidenta vēlēšanu laiks, kad valdošā koalīcija nav spējusi vienoties par vienu kandidātu, apliecinājis tās sašķeltību, kad iespējas mainīt koalīciju meklējot gan "Jaunā vienotība" (JV), gan "Apvienotais saraksts" (AS).

Kossovičs izteicies, ka paralēli prezidenta vēlēšanu procesam notiekot sarunas par iespējamām izmaiņām koalīcijā, turklāt šos jautājumus cilājot ne vien JV, kurai pārmetumus šajā sakarā izteikusi AS un "Nacionālā apvienība" (NA), bet arī pati AS.

"Nav godīgi, ka medijos izskan, ka ir notikusi šī viena tikšanās, iespējams, Ārlietu ministrijā, kur ticis runāts par kaut kādām nākotnes koalīcijām. [Ar "Progresīvo", JV un Zaļo un zemnieku savienības piedalīšanos.] Tādas tikšanās notiek, kā es labi zinu, arī citām partijām, un arī mēs esam saņēmuši uzaicinājumus no tā paša AS, lai par to runātu," sacījis politiķis.