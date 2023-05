VIDEO ⟩ Čiekurkalnā iespaidīgs ugunsgrēks. Iedzīvotāja vaino bijušo kaimiņu

Čiekurkalnā kādu laiku tiek risināts konflikts par zādzību no piemājas šķūnīšiem. Vīrietis, kurš agrāk dzīvoja vienā no dzīvokļiem, izvācoties no ēkas, tika apsūdzēts instrumentu kastes zādzībā. Konflikts pārtapa par ugunsgrēku 100 kvadrātmetru platībā, vēsta "Degpunktā".