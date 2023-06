Skujiņš pauž prieku, ka prestiža "Giro d'Italia" daudzdienu velobrauciena pievarēšanu

"Līdz ar to bija nedaudz saraustīts temps treniņos un nepārliecinātība par sevi. Visi Covid-19 testi gan bija negatīvi," teica Skujiņš.

Dažādu saslimšanu dēļ, tajā skaitā Covid-19, no velobrauciena tā gaitā izstājās vairāki riteņbraucēji. "Sliktos laikapstākļos pasliktinās imūnsistēma, kā dēļ vieglāk noķert kādus baciļus. Agrāk arī bija saslimšanas, taču pirms Covid-19 tās netika tik daudz izceltas," atzina Skujiņš.

Dalībnieku skaitu paplucināja arī vairāki kritieni, no kuriem 21 dienu ilgušajās sacensībās bija grūti izvairīties, jo bieži gadās nesadalīt ceļu, taču to nav bijis vairāk kā citās tūrēs, secināja Skujiņš, kuram pašam arī vienā no posmiem gadījās kritiens, kas, iespējams, liedza sasniegt vēl vienu goda pjedestālu.