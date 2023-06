Latvijas uzņēmēji 2 miljonu vērtībā atbalstīs Čerņihivas apgabala rekonstrukciju Ukrainā

Pērn izveidotajā sieviešu rehabilitācijas centrā Ivanofrankivskā, šāda centra atvēršanai Čerņihivas apgabalā būs nepieciešams ēkas kosmētiskais remonts un labiekārtošana. Centru Čerņihivas apgabalā paredzēts izveidot kādā no Krievijas pareizticīgo baznīcai konfiscētajiem klosteriem, kas ir Ukrainas valsts īpašumā.

Klosteris arī kara apstākļos kalpotu kā patvertne, ņemot vērā spēcīgos pagrabus, biezās sienas un jau gatavo infrastruktūru. Ivanofrankivskas centra mērķis ir atbalsta sniegšana sievietēm, kas cietušas no Krievijas armijas karavīru seksuālās vardarbības, bet Čerņihivas apgabalā plānotajā centrā identificētās vajadzības ir daudz plašākas. Atbalsts nepieciešams arī sievietēm, kas bijušas gūstā, kareivēm, sievietēm, kas cietušas no vardarbības ģimenē, seksuālajām minoritātēm. Ilgtspējības kontekstā jāatzīmē, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas centrus veido, paredzot, ka tie kļūs par daļu no vienotas valsts atbalsta sistēmas.