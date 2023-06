Praida nedēļas noslēguma gājiens aicinās nodrošināt visu ģimeņu tiesisko aizsardzību

Gājiens sāksies plkst. 13 no Vērmanes dārza, savukārt pulcēšanās gājienam sāksies jau no plkst. 12. Turpat, Vērmanes dārzā, gājiens arī noslēgsies ar svētku koncertu "Atplauksti! Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi", kurā uzstāsies zināmi Latvijas mūziķi Samanta Tīna, Markus Riva, VIŅA, "Laime Pilnīga", "Singapūras Satīns", "KRATA", Katrīna Dimanta, Pirmā sieviete Latvijā, Baltijas "Drag" kolektīvs, "KNTY", "Kiki House of Tutti" un citi.