Iedzīvotāju skaits Latvijā pērn palielinājies līdz 1,883 miljoniem

No Eiropas Savienības kandidātvalstīm ieradās 24 900 jeb 64,2% no kopējā iebraucēju skaita, no tiem 24 600 bija no Ukrainas. Vienlaikus pērn pieaudzis arī imigrantu skaits no NVS valstīm, sasniedzot 4100, kas ir 10,7% no visiem imigrantiem un ir par tūkstoti jeb 36,4% vairāk nekā 2021.gadā, tostarp no Krievijas ieradās 2200 imigrantu. No Apvienotās Karalistes iebrauca 2800 jeb 7,2% no kopējā imigrantu skaita (2021.gadā - 2500).