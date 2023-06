Politologs: JV vajag atsvaidzināt valdību

Runājot par to, kādas sekas varētu būt JV iecerei paplašināt koalīciju, eksperts norādīja, ka tas var novest pie divām galējībām - var nenotikt nekas, bet pastāv iespēja, ka valdība kritīs un būs jāveido jauna koalīcija un Ministru kabinets.

Politologs atzīmē, ka gaidāmas nopietnas sarunas, jo Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS) pārmaiņas nevēlas, bet politiskie spēki ļoti labi saprot arī to, ka valdības krišanas gadījumā kāda no partijām var nebūt pie koalīcijas galda un nonākt opozīcijā.