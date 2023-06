FOTO ⟩ Skatītājiem pieejams Dziesmusvētkiem veltītais oriģinālseriāls "Kolektīvs"

Edgara Kaupera veidotā sērija "Gaismas pils" ir versija par to, kas notiek 1985. gadā, kad Haralds Mednis ir atstādināts no virsdiriģenta amata, bet koris viņu izsauc no skatītāju rindām nodiriģēt no programmas svītroto "Gaismas pili". Kas pa šo laiku notiek televīzijas busiņā un čekistu kabinetos – tas ir reālā laikā izstāstīts vēsturisks pavērsiens Atmodas pašos sākumos. Galveno varoņu lomās iejutušies Toms Treibergs, Ieva Puķe, Marģers Majors un citi, scenārija autors ir Maksis Gauja.